Протесты в Беларуси: суд в РФ разрешил экстрадицию белорусского активиста

Указано, что решение о выдаче Казимирова компетентным органам Беларуси "для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 293 УК" принял в конце апреля заместитель генпрокурора. Мосгорсуд признал его "законным и обоснованным".

Отметим, Казимиров прошлым летом участвовал в акциях протеста против результатов выборов, победителем которых стал Александр Лукашенко. В основу его обвинения легло то, что он вместе с другими участниками акции передвинул мусорный контейнер, использовав его в качестве защиты от резиновых пуль.

Подчеркивается, что спустя несколько дней сотрудники милиции задержали Казимирова и еще с пару десятков людей; как и другие задержанных его избили и не допустили к нему адвоката. После двух суток в камере активиста отпустили, взяв с него письменное заявление, что он не имеет претензий к сотрудникам милиции.

Вскоре Казимиров покинул страну и выехал в Россию; власти республики объявили его в розыск. В январе 2021 года московская полиция задержала его по дороге на работу. Перовский районный суд столицы арестовал Казимирова по обвинению в участии в массовых беспорядках.

Находясь в СИЗО, он подал документы о получении временного убежища в РФ из-за опасений, что на родине к нему могут быть применены пытки. Но власти России ему отказали.