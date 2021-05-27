Протести в Білорусі: суд у РФ дозволив екстрадицію білоруського активіста

Зазначено, що рішення про видачу Казимирова компетентним органам Білорусі "для притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 293 КК" прийняв в кінці квітня заступник генпрокурора. Мосміськсуд визнав його "законним і обґрунтованим".

Відзначимо, Казимиров минулого літа брав участь в акціях протесту проти результатів виборів, переможцем яких став Олександр Лукашенко. В основу його звинувачення лягло те, що він разом з іншими учасниками акції пересунув сміттєвий контейнер, використавши його як захист від гумових куль.

Підкреслюється, що через кілька днів співробітники міліції затримали Казимирова і ще з пару десятків людей; як і інші затриманих його побили і не допустили до нього адвоката. Після двох діб в камері активіста відпустили, взявши з нього письмову заяву, що він не має претензій до співробітників міліції.

Незабаром Казиміров покинув країну і виїхав до Росії; влади республіки оголосили його в розшук. У січні 2021 року московська поліція затримала його по дорозі на роботу. Перовський районний суд столиці заарештував Казимирова за звинуваченням в участі в масових заворушеннях.

Перебуваючи в СІЗО, він подав документи про отримання тимчасового притулку в РФ через побоювання, що на батьківщині до нього можуть бути застосовані тортури. Але влада Росії йому відмовили.