Протесты в Беларуси: суд в РФ разрешил экстрадицию белорусского активиста
Московский городской суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции гражданина Беларуси Андрея Казимирова. На родине ему вменяют участие в "массовых беспорядках" в Бресте.
Указано, что решение о выдаче Казимирова компетентным органам Беларуси "для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 293 УК" принял в конце апреля заместитель генпрокурора. Мосгорсуд признал его "законным и обоснованным".
Отметим, Казимиров прошлым летом участвовал в акциях протеста против результатов выборов, победителем которых стал Александр Лукашенко. В основу его обвинения легло то, что он вместе с другими участниками акции передвинул мусорный контейнер, использовав его в качестве защиты от резиновых пуль.
Подчеркивается, что спустя несколько дней сотрудники милиции задержали Казимирова и еще с пару десятков людей; как и другие задержанных его избили и не допустили к нему адвоката. После двух суток в камере активиста отпустили, взяв с него письменное заявление, что он не имеет претензий к сотрудникам милиции.
Вскоре Казимиров покинул страну и выехал в Россию; власти республики объявили его в розыск. В январе 2021 года московская полиция задержала его по дороге на работу. Перовский районный суд столицы арестовал Казимирова по обвинению в участии в массовых беспорядках.
Находясь в СИЗО, он подал документы о получении временного убежища в РФ из-за опасений, что на родине к нему могут быть применены пытки. Но власти России ему отказали.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля стало известно, что на территории России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.
Так, ранее Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Белорусский Следком направил польской стороне соответствующие документы.
Напомним, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.