ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Протесты в Беларуси: суд в РФ разрешил экстрадицию белорусского активиста

Новина українською →
Москва, Четверг 27 мая 2021 17:35
Протесты в Беларуси: суд в РФ разрешил экстрадицию белорусского активиста Фото: активист Андрей Казимиров (memohrc.org)
Автор: Юлия Струк

Московский городской суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции гражданина Беларуси Андрея Казимирова. На родине ему вменяют участие в "массовых беспорядках" в Бресте.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката активиста Иллариона Васильева.

Указано, что решение о выдаче Казимирова компетентным органам Беларуси "для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 293 УК" принял в конце апреля заместитель генпрокурора. Мосгорсуд признал его "законным и обоснованным".

Отметим, Казимиров прошлым летом участвовал в акциях протеста против результатов выборов, победителем которых стал Александр Лукашенко. В основу его обвинения легло то, что он вместе с другими участниками акции передвинул мусорный контейнер, использовав его в качестве защиты от резиновых пуль.

Подчеркивается, что спустя несколько дней сотрудники милиции задержали Казимирова и еще с пару десятков людей; как и другие задержанных его избили и не допустили к нему адвоката. После двух суток в камере активиста отпустили, взяв с него письменное заявление, что он не имеет претензий к сотрудникам милиции.

Вскоре Казимиров покинул страну и выехал в Россию; власти республики объявили его в розыск. В январе 2021 года московская полиция задержала его по дороге на работу. Перовский районный суд столицы арестовал Казимирова по обвинению в участии в массовых беспорядках.

Находясь в СИЗО, он подал документы о получении временного убежища в РФ из-за опасений, что на родине к нему могут быть применены пытки. Но власти России ему отказали.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля стало известно, что на территории России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.

Так, ранее Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Белорусский Следком направил польской стороне соответствующие документы.

Напомним, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация Беларусь экстрадиция
NEWS
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку