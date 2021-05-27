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Протести в Білорусі: суд у РФ дозволив екстрадицію білоруського активіста

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Москва, Четвер 27 травня 2021 17:35
Протести в Білорусі: суд у РФ дозволив екстрадицію білоруського активіста Фото: активіст Андрій Казиміров (memohrc.org)
Автор: Юлія Струк

Московський міський суд відхилив скаргу на рішення про екстрадицію громадянина Білорусі Андрія Казимирова. На батьківщині йому закидають участь у "масових заворушеннях" у Бресті.

Про це повідомляє РБК з посиланням на адвоката активіста Іларіона Васильєва.

Зазначено, що рішення про видачу Казимирова компетентним органам Білорусі "для притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 293 КК" прийняв в кінці квітня заступник генпрокурора. Мосміськсуд визнав його "законним і обґрунтованим".

Відзначимо, Казимиров минулого літа брав участь в акціях протесту проти результатів виборів, переможцем яких став Олександр Лукашенко. В основу його звинувачення лягло те, що він разом з іншими учасниками акції пересунув сміттєвий контейнер, використавши його як захист від гумових куль.

Підкреслюється, що через кілька днів співробітники міліції затримали Казимирова і ще з пару десятків людей; як і інші затриманих його побили і не допустили до нього адвоката. Після двох діб в камері активіста відпустили, взявши з нього письмову заяву, що він не має претензій до співробітників міліції.

Незабаром Казиміров покинув країну і виїхав до Росії; влади республіки оголосили його в розшук. У січні 2021 року московська поліція затримала його по дорозі на роботу. Перовський районний суд столиці заарештував Казимирова за звинуваченням в участі в масових заворушеннях.

Перебуваючи в СІЗО, він подав документи про отримання тимчасового притулку в РФ через побоювання, що на батьківщині до нього можуть бути застосовані тортури. Але влада Росії йому відмовили.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого стало відомо, що на території Росії затримали четверо громадян Білорусі, яких режим Олександра Лукашенка переслідує за участь в мітингах. Мінськ домагається екстрадиції затриманих.

Так, раніше Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича. Білоруський слідком направив польській стороні відповідні документи.

Нагадаємо, 23 травня режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.

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