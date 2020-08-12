Литва требует ввести санкции против ответственных за применение силы в Беларуси

Министр сказал, что пока не может сказать, к каким конкретным лицам могут быть применены санкции
Литва в ЕС будет стремиться поднять вопрос о санкциях против Беларуси. Если эта цель не будет достигнута, страна может выступить с инициативой национальных санкций.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает LRT.
По его словам, страны ЕС часто склонны осуждать нападения на демократию в других странах только на словах, поэтому, по словам Линкявичюса, вопрос о санкциях станет реальной реакцией.
"Если говорить о сегментах, о лицах, ответственных за события, я бы выделил две области - сфальсифицированные выборы и применение силы против гражданского населения, которое никоим образом не прерывается и не прекращается", - сказал он.
Министр сказал, что пока не может сказать, к каким конкретным лицам могут быть применены санкции. Он не уверен, что все члены ЕС согласятся с предложением ввести санкции против Беларуси.
Напомним, главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси.
Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов.