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В Беларуси открыли 17 уголовных дел против протестующих

Минск, Среда 12 августа 2020 12:31
В Беларуси открыли 17 уголовных дел против протестующих
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Пострадали 14 сотрудников милиции

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси сообщило об открытии 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Пострадали 14 сотрудников милиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В МВД сообщают о нападении на правоохранителей в Бресте. Также в Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

Напомним, во время протеста в Беларуси задержали 9 украинцев и избили журналиста.

Кроме того, в ходе протестов в Беларуси против действующей власти задержали как минимум трех граждан Польши.

Ранее сообщалось, что Литва требует ввести санкции против ответственных за применение силы в Беларуси.

Отметим, главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси.

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