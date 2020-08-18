Протесты в Беларуси: следователь СК подал в отставку

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Следователь призвал белорусов бороться до конца

Следователь Следственного комитета Беларуси подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца. Это решение он принял на фоне массовых протестов в стране.

Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

В Instagram появилась фотография удостоверения следователя и его рапорт об увольнении с обращением к белорусам.

"Сограждане сражаются до победного конца, изгоняя диктатора и беззакония с ним!", - написал он.

Напомним, Александр Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу.

Ранее он в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.

Напомним, за первые трое суток, по данным МВД, были задержаны около 6700 человек, два человека погибли, при этом пострадали более 100 силовиков.