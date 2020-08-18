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Протести в Білорусі: слідчий СК подав у відставку

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 10:29
Протести в Білорусі: слідчий СК подав у відставку
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Слідчий закликав білорусів боротися до кінця

Слідчий Слідчого комітету Білорусі подав у відставку і закликав білорусів боротися до кінця. Це рішення він прийняв на тлі масових протестів в країні.

Відповідну заяву він опублікував в Instagram.

У Instagram з'явилася фотографія посвідчення слідчого і його рапорт про звільнення зі зверненням до білорусів.

"Співгромадяни борються до переможного кінця, виганяючи диктатора і беззаконня з ним!", - написав він.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за бездоганну службу.

Раніше він в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.

Нагадаємо, за перші три доби, за даними МВС, було затримано близько 6700 людей, двоє людей загинули, при цьому постраждали більше 100 силовиків.

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