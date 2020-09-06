ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протесты в Беларуси проходят во всех городах, задержали около 10 человек

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 6 сентября, массовые акции протеста проходят во всех областях Беларуси. В Минске уже задержаны порядка 10 человек.

Самые читаемые новости

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Массовые несанкционированные акции протеста проходят практически во всех областях и в Минске, они не многочисленные. На данный момент есть порядка 10 задержанных на протестных акциях, пока только в Минске, в других регионах не задерживали", - сказала Чемоданова.

Напомним, 6 сентября протестующие в Минске и других городах Беларуси выходят на демонстрации уже 29-ый день подряд.

Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей, что, по мнению активной части общества, является фальсификацией. Также демонстранты недовольны массовыми задержаниями и насилием со стороны силовиков за время акций протеста.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Европейский союз должен поощрять демократию и противодействовать влиянию России в Беларуси. По его словам, бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политике.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьПротесты в Беларуси