Протесты в Беларуси проходят во всех городах, задержали около 10 человек

В воскресенье, 6 сентября, массовые акции протеста проходят во всех областях Беларуси. В Минске уже задержаны порядка 10 человек.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Массовые несанкционированные акции протеста проходят практически во всех областях и в Минске, они не многочисленные. На данный момент есть порядка 10 задержанных на протестных акциях, пока только в Минске, в других регионах не задерживали", - сказала Чемоданова.

Напомним, 6 сентября протестующие в Минске и других городах Беларуси выходят на демонстрации уже 29-ый день подряд.

Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей, что, по мнению активной части общества, является фальсификацией. Также демонстранты недовольны массовыми задержаниями и насилием со стороны силовиков за время акций протеста.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Европейский союз должен поощрять демократию и противодействовать влиянию России в Беларуси. По его словам, бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политике.