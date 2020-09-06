Протести в Білорусі проходять у всіх містах, затримали близько 10 осіб

У неділю, 6 вересня, масові акції протесту проходять у всіх областях Білорусі. У Мінську вже затримано близько 10 осіб.

Про це ТАСС повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Масові несанкціоновані акції протесту проходять практично у всіх областях і в Мінську, вони не численні. На цю мить є близько 10 затриманих на протестних акціях, поки тільки в Мінську, в інших регіонах не затримували", - сказала Чемоданова.

Нагадаємо, 6 вересня протестувальники в Мінську та інших містах Білорусі виходять на демонстрації вже 29-ий день поспіль.

Серед основних причин невдоволення мітингувальників - результати минулих 9 серпня виборів, на яких Лукашенко отримав понад 80% підтримки виборців, що, на думку активної частини суспільства, є фальсифікацією. Також демонстранти незадоволені масовими затриманнями та насильством з боку силовиків за час акцій протесту.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Європейський союз повинен заохочувати демократію і протидіяти впливу Росії в Білорусі. За його словами, бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики.