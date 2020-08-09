В Минске начались столкновения, есть задержанные и раненые

Фото: задержания в Беларуси (twitter.com/belamova)

В центре Минска столкновения, люди толпой пытаются отбиваться от силовиков

В Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими. Милиция задерживает протестующих у минской стелы, применяет слезоточивый газ, есть раненые.

Об этом сообщает Onliner.

Как сообщается, люди пошли в наступление на ОМОН, в ответ полетело несколько светошумовых гранат. За спиной у стоящей среди проезжей части толпы появились автозаки. Люди стали расходиться в стороны, некоторые все еще на дороге.

Около 400 человек омона бежит к Стеле, сообщает NEXTA Live.

Сообщается, что слышны взрывы, хлопки, звуки сирен. В центре Минска столкновения, люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.

Читатели присылают фото сделанные около гостиницы «Планета» с разницей в 10 минут. Говорят, газ. pic.twitter.com/6WHJhZjLaA — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Сообщается, что три скорых проследовали к месту разгона протестующих у минской стелы. Говорят, много пострадавших.

Напомним, в Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты, правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.

РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.