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В Минске начались столкновения, есть задержанные и раненые

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 23:15
В Минске начались столкновения, есть задержанные и раненые
Фото: задержания в Беларуси (twitter.com/belamova)
Автор: Анастасия Рокитна

В центре Минска столкновения, люди толпой пытаются отбиваться от силовиков

В Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими. Милиция задерживает протестующих у минской стелы, применяет слезоточивый газ, есть раненые.

Об этом сообщает Onliner.

Как сообщается, люди пошли в наступление на ОМОН, в ответ полетело несколько светошумовых гранат. За спиной у стоящей среди проезжей части толпы появились автозаки. Люди стали расходиться в стороны, некоторые все еще на дороге.

Около 400 человек омона бежит к Стеле, сообщает NEXTA Live.

Сообщается, что слышны взрывы, хлопки, звуки сирен. В центре Минска столкновения, люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.

Сообщается, что три скорых проследовали к месту разгона протестующих у минской стелы. Говорят, много пострадавших.

Напомним, в Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты, правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.

РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

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