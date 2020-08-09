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Протести в Білорусі: ОМОН опустив щити в двох містах

Жодіно, Неділя 09 серпня 2020 23:27
Протести в Білорусі: ОМОН опустив щити в двох містах
Фото: в Жодіно опустили щити (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Тим часом у Мінську правоохоронці затримують протестувальників

У білоруському місті Жодіно в день, коли в країні проходять масові протести, правоохоронці опустили щити. Тим часом у Мінську правоохоронці затримують протестувальників.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Також в місті Ліда ОМОН опустив щити. Люди аплодують і кричать "Віримо! Можемо! Перможемо!".

Тим часом, в Барановичах ОМОН відступає від натовпу в 8000 людей.

А в центрі Мінська сутички з ОМОНом. Люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків.

Нагадаємо, в Білорусі в день виборів президента проходять масові протести.

Відзначимо, в Мінську в ході протестів почалися зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками.

Видання РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Приблизно о 22:00 почалися затримання в центрі Мінська на проспекті Переможців. Є відомості, що проти учасників протесту застосували світлошумові гранати.

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