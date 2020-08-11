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Протесты в Беларуси: в Минске начались новые задержания

Минск, Вторник 11 августа 2020 18:39
Протесты в Беларуси: в Минске начались новые задержания
Фото: протесты в Беларуси (t.me/belsat)  
Автор: РБК-Украина

Сообщается о задержании нескольких человек

В третий день протестов в Беларуси продолжаются массовые задержания. На данный момент известно о нескольких задержаниях в центре Минска.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что возле станции метро "Пушкинская" военнослужащие Внутренних войск начали задержания предполагаемых участников протеста. Они патрулируют район станции и задерживают подозрительных лиц, за некоторыми из них силовикам приходится бежать.

Проезжающие автомобилисты выражают гудками свое возмущение, людей в данном районе становится все больше.

Кроме того, местные СМИ пишут, что в Минске и других крупных городах начались проблемы с мобильным интернетом у всех трех операторов.

Напомним, сегодня оппозиционный кандидат Светлана Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста; в ее штабе уверены, что это заявление записывалось под давлением силовиков.

Также известно, что в центр Минска уже стянули военную технику, а демонстранты собираются на очередные акции протеста на 19:00.

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