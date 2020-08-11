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В центр Минска стянули военную технику

Минск, Вторник 11 августа 2020 18:28
В центр Минска стянули военную технику
Фото: военная техника в Минске (t.me/vybory_smotri)
Автор: Игорь Литвиненко

Демонстранты собираются на очередной протест на 19:00

В столице Беларуси Минске в центр города силовики стянули военную технику. Демонстранты сегодня в 19:00 собираются на очередные акции протеста.

Об этом сообщает Белсат.

Отмечается, что на проспекте Мешерова была замечена военная машина на базе танка Т-64. Впереди машины расположен ковш, который могут использовать для очистки баррикад демонстрантов.

В свою очередь демонстранты призывают граждан выходить на акции протеста, которые запланированы на 19:00. При этом демонстрантов призывают собираться в небольшие группы по 20 человек, а также избегать в Минске площадей на проспекте Независимости, Пушкина и Риги.

Кроме этого сообщается, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Напомним, в Беларуси с 9 августа начались массовые протесты после голосования на выборах президента. Демонстранты требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, который по предварительным данным ЦИК, одержал победу и на нынешних выборах.

Как писало РБК-Украина, утром 11 августа главный конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская покинула страну и выехала в Латвию, после чего было опубликовано видео, где она призывает не участвовать в протестах; в ее штабе сообщили, что видео снято под давлением.

Также сообщалось, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

При этом, с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

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Новости Украины Минскпротествоенная техника
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