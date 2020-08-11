Протести в Білорусі: у Мінську почалися нові затримання

Фото: протести в Білорусі (t.me/belsat)

Повідомляється про затримання кількох людей

У третій день протестів у Білорусі тривають масові затримання. На даний момент відомо про кількох затриманих в центрі Мінська.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що біля станції метро "Пушкінська" військовослужбовці Внутрішніх військ почали затримання ймовірних учасників протесту. Вони патрулюють район станції і затримують підозрілих осіб, за деякими з них силовикам доводиться бігти.

Проїжджаючі автомобілісти висловлюють гудками своє обурення, людей в даному районі стає все більше.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що в Мінську та інших великих містах почалися проблеми з мобільним інтернетом у всіх трьох операторів.

Нагадаємо, сьогодні опозиційний кандидат Світлана Тіхановська закликала білорусів не виходити на акції протесту; в її штабі впевнені, що ця заява записувалася під тиском силовиків.

Також відомо, що в центр Мінська вже стягнули військову техніку, а демонстранти збираються на чергові акції протесту на 19:00.