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Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 17:58
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com HongKongFP)

Демонстранты протестуют против принятия закона об экстрадиции

Участники протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге прорвались в здание местного парламента. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что 100 демонстрантов пробились в парламент около 21:00 по местному времени (16:00 по киевскому) и попытались открыть запасные выходы. Полицейские, которые находились у боковых выходов, отступили.

Демонстранты вломились в парламент с лозунгом "Отзовите закон об экстрадиции". Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием и передают к его дверям зонтики и металлические прутья. Также они разбили стеклянные двери в парламентской библиотеке, начали крушить портреты президентов и распылили черную краску из баллончика на герб Гонконга. Однако большинство из них столпились на первом этаже.

 

Напомним, в Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам приостановила продвижение противоречивого закона, который позволял экстрадицию на материковый Китай. Однако протестующие пообещали начать новую волну демонстраций 16 июня.

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