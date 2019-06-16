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В Гонконге протестующие требуют отставки главы администрации

Новости » Общество    16.06.2019 - 12:34
В Гонконге протестующие требуют отставки главы администрации
Фото: протест в Гонконге (Reuters)

Демонстранты требуют навсегда отозвать законопроект об экстрадиции

В Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки главы администрации Кэрри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам протестующих, заявление Лам о приостановлении продвижения законопроекта об экстрадиции на материковый Китай является недостаточной. Они требуют навсегда отозвать этот скандальный документ.

Кроме того, демонстранты требуют отставки главы администрации Гонконга Лам и извинений за неправомерные действия полиции во время предыдущих акций протеста.

Напомним, 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам приостановила продвижение противоречивого закона, который позволял экстрадицию на материковый Китай. Однако протестующие пообещали начать новую волну демонстраций в воскресенье, 16 июня.

Ранее РБК-Украина писало, что в Гонконге полиция применила силу - слезоточивый газ и травматическое оружие для разгона демонстрантов, которые требуют отменить поправки к закону об экстрадиции.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки, и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.

Принятие поправок к закону об экстрадиции позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и тех, кто находится на гонконгской территории.

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