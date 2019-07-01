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В Гонконге протестующие пытаются прорваться в парламент

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 17:07
В Гонконге протестующие пытаются прорваться в парламент
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com HongKongFP)

Металлические заборы не дают людям возможности приблизиться к сессионному залу парламента

В Гонконге протестующие пытаются прорваться в местный парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post.

Отметим, в Гонконге начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая.

"Напряжение остается высоким у здания парламента Гонконга, ведь некоторые протестующие начинают перепрыгивать через разбитые стеклянные окна внешнего ограждения здания", - сообщает издание.

По состоянию на сейчас лишь металлические заборы не дают людям возможности приблизиться к сессионному залу парламента.

До этого полиция вступила в столкновения с демонстрантами, которые пытались занять улицы в правительственном квартале.

Напомним, в Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам приостановила продвижение противоречивого закона, который позволял экстрадицию на материковый Китай. Однако протестующие пообещали начать новую волну демонстраций 16 июня.

В Гонконге протестующие требуют отставки главы администрации Гонконг приостановил решение об экстрадиции
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