Протестувальники в Гонконзі прорвалися в будівлю парламенту

Демонстранти протестують проти ухвалення закону про екстрадицію
Учасники протесту проти ухвалення закону про екстрадицію в Гонконзі прорвалися в будівлю місцевого парламенту. Про це повідомляє South China Morning Post.
Повідомляється, що 100 демонстрантів прорвалися в парламент близько 21:00 за місцевим часом (16:00 за київським) і спробували відкрити запасні виходи. Поліцейські, які перебували у бічних виходів, відступили.
Демонстранти увірвалися до парламенту з гаслом "Відкличте закон про екстрадицію". Тисячі інших протестувальників зайняли територію перед будівлею та передають до його дверей парасольки і металеві прути. Також вони розбили скляні двері в парламентській бібліотеці, почали трощити портрети президентів і розпорошили чорну фарбу з балончика на герб Гонконгу. Однак більшість з них стовпилися на першому поверсі.
#antiELAB protesters smashing the glass door of #Hongkong legislature #extraditionbill #july1march @SCMPNews @phila_siu pic.twitter.com/LAJqrxzifL— Jeffie Lam (@jeffielam) July 1, 2019
Нагадаємо, в Гонконзі 16 червня кілька тисяч чоловік вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам з-за скандального законопроекту про екстрадицію.
Як писало РБК-Україна раніше, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам зупинила просування суперечливого закону, який дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестувальники пообіцяли розпочати нову хвилю демонстрацій 16 червня.