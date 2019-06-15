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Гонконг приостановил решение об экстрадиции

Новости » Политика    15.06.2019 - 21:43
Гонконг приостановил решение об экстрадиции
Фото: Кэрри Лам (Associated Press)

Протестующие обещают новую волну демонстраций

Лидер Гонконга Кэрри Лам приостановил продвижение противоречивого закона, который позволял экстрадицию на материковый Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, решение о приостановлении продвижения закона об экстрадиции было принято Лам на фоне беспорядков, которые возникли в Гонконге. Однако протестующие обещают начать новую волну демонстраций в воскресенье, 16 июня.

Отмечается, что демонстранты требуют отставки лидера Гонконга, отмены закона об экстрадиции и извинений за жесткие действия правоохранителей во время акций протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Гонконга намерены отложить продвижение законопроекта об экстрадиции на материковый Китай, который вызвал в городе протесты.

Ранее РБК-Украина писало, что в Гонконге полиция применила силу - слезоточивый газ и травматическое оружие для разгона демонстрантов, которые требуют отменить поправки к закону об экстрадиции.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки, и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.

Принятие поправок к закону об экстрадиции позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

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