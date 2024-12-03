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Протести в Тбілісі: спецназ відігнав акцію від парламенту, людей жорстко затримують

Вівторок 03 грудня 2024 00:57
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Протести в Тбілісі: спецназ відігнав акцію від парламенту, людей жорстко затримують Фото: ситуація в центрі грузинської столиці загострюється (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Валерій Савицький

Увечері 2 грудня в центрі Тбілісі триває акція протесту через відтермінування грузинським урядом переговорів про вступ до ЄС. Поліцейський спецназ поливає людей сльозогінним газом і жорстко їх затримує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsgeorgia та Эхо Кавказа.

Спочатку учасники акції традиційно зібралися на площі Свободи біля парламенту. Однак близько 22:00 за Тбілісі (20:00 за Києвом) на площу з бічних вулиць підійшов спецназ і почав жорстко розганяти людей, застосовуючи водомети та розпилюючи перцевий газ.

Згодом почалися жорсткі силові затримання.

Близько 23:00 за місцевим часом основна частина учасників мітингу зібралася на площі Республіки.

Група протестувальників з протигазами, залишилася на проспекті Руставелі.

Опівночі ситуація на проспекті Руставелі то загострювалася, то стихала. Перебувати на проспекті без протигазу неможливо. Газ уже дійшов до жителів квартир.

На відео також зафільмована барикада біля Опери.

Мітингувальники забирають постраждалих до медпункту за Оперним театром.

Тим часом на вулиці Бараташвілі сталися сутички протестувальників з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

Учасники протестів вигадали пересувну барикаду на колесах і переміщали проспектом, не дозволяючи спецназу її зруйнувати.

Ситуація на проспекті Руставелі близько 2:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом).

Протести в Грузії

На парламентських виборах 26 жовтня з результатом 54%, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія" на чолі з Іраклієм Кобахідзе. Опозиційні партії набрали від 8 до 11% голосів.

Вибори відбувалися з численними порушеннями на дільницях, однак Центвиборчком відмовився їх враховувати. Опозиційні лідери та партії відмовилися визнавати результати голосування і почали акції протесту в центрі Тбілісі.

28 листопада прем'єр-міністр Кобахідзе заявив, що уряд вирішив відтермінувати початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС до кінця 2028 року.

У відповідь опозиційні лідери і тисячі пересічних грузинів почали масштабні акції протесту в центрі Тбілісі, що тривають вже кілька днів. Кожної ночі спецназ силою розганяє протести і жорстко затримує людей.

Тим часом США призупинили дію механізму стратегічного партнерства з Грузією.

Президент країни Саломе Зурабішвілі повинна піти у відставку, але вона відмовилася від такого рішення і не визнає результати виборів легітимними.

Про ймовірність переростання грузинських протестів у революцію, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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