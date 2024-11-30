"Парламент нелегітимний": президент Грузії пояснила, чому не складе повноваження

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе повноваження глави держави попри закінчення мандату. Вона пояснює це тим, що парламент не є легітимним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova .

Зурабішвілі пояснила, що оскільки парламент нелегітимний, то відповідно він не може обрати нового президента країни.

"Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації", - сказала вона, звертаючись до народу.

Президент додала, що її мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість неї.

"Я з вами і буду з вами", - резюмувала вона.