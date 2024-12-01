Протести у Тбілісі: біля парламенту силовики підготували водомети, мобілізовано спецназ

На площі Руставелі у столиці Грузії Тбілісі ввечері 1 грудня триває мітинг демонстрантів проти рішення влади заморозити переговори про вступ країни до Європейського союзу до 2028 року. Поруч фіксуються загони силовиків, та пригнано водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання Sova .

Зазначається, що учасники акцій протесту на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту перекрили рух.

За даними грузинських ЗМІ, був мобілізований загін спеціального призначення в районі площі Свободи, зокрема біля пам'ятника Георгію-Побєдоносцю.

Також там були помічені водомети, які підготували співробітники правоохоронних органів, вірогідно для застосування під час чергового розгону мітингу.

Поліцейський кордон стоїть на двох вулицях (Читадзе та Чичинадзе), розташованих по обидва боки від будівлі парламенту.

Нижче них триває мітинг, який зібрав велику кількість демонстрантів.

Як передає "Ехо Кавказа", частина протестувальників перейшла від будівлі парламенту на Руставелі до Громадського мовника. Там було перекрито дорогу, триває акція.

Активісти наразі не використовують феєрверки системно, як це спостерігалося у ніч проти 1 грудня. Тоді демонстранти запускали салюти у бік силовиків, які використовували водомети під час спробу розгону мітингувальників.

Поліцейські та учасники акції протесту у Тбілісі на площі Руставелі ввечері 1 грудня (фото: sovanews.tv)

Протести в Грузії

Раніше повідомлялося, що з 28 листопада у низці міст Грузії, зокрема у Тбілісі, розпочалися масові акції протесту після заяви прем'єра, що уряд відмовляється від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Додамо, що протести у Тбілісі стали розганяти силовики, зокрема із застосуванням димових шашок, сльозогінного газу та водометів. Були травмовані десятки активістів.

МЗС України засудило силовий розгін протестів у Грузії.

Яка сьогодні ситуація у столиці Грузії на тлі масових акцій протесту - читайте в матеріалі РБК-Україна.