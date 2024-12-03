Протесты в Тбилиси: спецназ отогнал акцию от парламента, людей жестко задерживают
Вечером 2 декабря в центре Тбилиси продолжается акция протеста из-за отсрочки грузинским правительством переговоров о вступлении в ЕС. Полицейский спецназ поливает людей слезоточивым газом и жестко их задерживает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и Эхо Кавказа.
Сначала участники акции традиционно собрались на площади Свободы возле парламента. Однако около 22:00 по Тбилиси (20:00 по Киеву) на площадь с боковых улиц подошел спецназ и начал жестко разгонять людей, применяя водометы и распыляя перцовый газ.
Позже начались жесткие задержания.
Около 23:00 по местному времени основная часть участников митинга собралась на площади Республики.
Группа протестующих с противогазами, осталась на проспекте Руставели.
В полночь ситуация на проспекте Руставели то обострялась, то стихала. Находиться на проспекте без противогаза невозможно. Газ уже дошел до жителей квартир.
На видео также попала баррикада возле Оперы.
Митингующие забирают пострадавших в медпункт за Оперным театром.
Тем временем на улице Бараташвили произошли столкновения протестующих с полицией, которая применила слезоточивый газ.
Участники протестов придумали передвижную баррикаду на колесах и перемещали по проспекту, не позволяя спецназу ее разрушить.
Ситуация на проспекте Руставели около 2:00 по местному времени (00:00 по Киеву).
Протесты в Грузии
На парламентских выборах 26 октября с результатом 54% победила пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе. Оппозиционные партии набрали от 8 до 11% голосов.
Выборы проходили с многочисленными нарушениями на участках, однако Центризбирком отказался их учитывать. Оппозиционные лидеры и партии отказались признавать результаты голосования и начали акции протеста в центре Тбилиси.
28 ноября премьер-министр Кобахидзе заявил, что правительство решило отсрочить начало переговоров по вступлению Грузии в ЕС до конца 2028 года.
В ответ оппозиционные лидеры и тысячи рядовых грузин начали масштабные акции протеста в центре Тбилиси, которые продолжаются уже несколько дней. Каждую ночь спецназ силой разгоняет протесты и жестко задерживает людей.
Тем временем США приостановили действие механизма стратегического партнерства с Грузией.
Президент страны Саломе Зурабишвили должна уйти в отставку, но она отказалась от такого решения и не признает результаты выборов легитимными.
О вероятности перерастания грузинских протестов в революцию, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.
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