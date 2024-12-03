Протесты в Тбилиси: спецназ отогнал акцию от парламента, людей жестко задерживают

Вечером 2 декабря в центре Тбилиси продолжается акция протеста из-за отсрочки грузинским правительством переговоров о вступлении в ЕС. Полицейский спецназ поливает людей слезоточивым газом и жестко их задерживает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и Эхо Кавказа.

Ситуация на проспекте Руставели около 2:00 по местному времени (00:00 по Киеву).

Участники протестов придумали передвижную баррикаду на колесах и перемещали по проспекту, не позволяя спецназу ее разрушить.

Тем временем на улице Бараташвили произошли столкновения протестующих с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Митингующие забирают пострадавших в медпункт за Оперным театром.

На видео также попала баррикада возле Оперы.

В полночь ситуация на проспекте Руставели то обострялась, то стихала. Находиться на проспекте без противогаза невозможно. Газ уже дошел до жителей квартир.

Группа протестующих с противогазами, осталась на проспекте Руставели.

Около 23:00 по местному времени основная часть участников митинга собралась на площади Республики.

Сначала участники акции традиционно собрались на площади Свободы возле парламента. Однако около 22:00 по Тбилиси (20:00 по Киеву) на площадь с боковых улиц подошел спецназ и начал жестко разгонять людей, применяя водометы и распыляя перцовый газ.

Протесты в Грузии

На парламентских выборах 26 октября с результатом 54% победила пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе. Оппозиционные партии набрали от 8 до 11% голосов.

Выборы проходили с многочисленными нарушениями на участках, однако Центризбирком отказался их учитывать. Оппозиционные лидеры и партии отказались признавать результаты голосования и начали акции протеста в центре Тбилиси.

28 ноября премьер-министр Кобахидзе заявил, что правительство решило отсрочить начало переговоров по вступлению Грузии в ЕС до конца 2028 года.

В ответ оппозиционные лидеры и тысячи рядовых грузин начали масштабные акции протеста в центре Тбилиси, которые продолжаются уже несколько дней. Каждую ночь спецназ силой разгоняет протесты и жестко задерживает людей.

Тем временем США приостановили действие механизма стратегического партнерства с Грузией.

Президент страны Саломе Зурабишвили должна уйти в отставку, но она отказалась от такого решения и не признает результаты выборов легитимными.

О вероятности перерастания грузинских протестов в революцию, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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