Протести у Тбілісі: голова МВС Грузії потрапив під санкції країн Балтії, - ЗМІ
Голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Грузії Вахтанг Гомелаурі потрапив під санкції Латвії, Литви та Естонії. Це стало відповіддю на застосування насильства проти мирних протестувальників у Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал Pirveli.
Як повідомляє джерело телеканалу, під санкції потрапили всі особи, причетні до розгону акцій протесту, включаючи Гомелаурі. Санкційні обмеження передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до трьох балтійських країн.
Протести у Грузії
Масові протести в Грузії спалахнули через незадоволення населення політикою уряду. Людей обурили підсумки виборів, зростаюче обмеження політичних свобод, тиск на незалежні ЗМІ, відхід від європейського курсу розвитку та посилення впливу проросійських сил у країні.
Учасники акцій вимагають негайного звільнення політичних в’язнів і впровадження демократичних змін. Однак влада застосовує силові методи для придушення протестів. У відповідь демонстранти почали використовувати коктейлі Молотова.
Тим часом у Європейському Союзі (ЄС) застерегли грузинський уряд про можливі серйозні наслідки через насильницькі дії проти громадян.
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