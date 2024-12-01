На протестах у Грузії полетіли "коктейлі Молотова" в силовиків
На протестах у Грузії в силовиків вперше полетіли "коктейлі Молотова". Проти демонстрантів застосовуються газ та водомети, спецназ чекає наказу на черговий розгін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Imedі та грузинські пабліки.
Зокрема, телеканал повідомив, що протестувальники вперше застосували проти поліції палаючу суміш. Судячи з фрагменту відео, це сталося на вулиці Чинчадзе, яка прилягає до парламенту.
Загалом станом на даний момент у Тбілісі досі багато людей на проспекті Руставелі. Протестувальники біля парламенту продовжують обстрілювати будівлю та силовиків піротехнікою.
Від силовиків їх розділяють колони. Демонстранти запускають петарди з сходів парламенту, спецназ сидить усередині та звідти пускає сльозогінний газ та застосовує водомети. На вулиці холодно, температура наближається до нуля.
Фото: протести в Грузії (t.me/zjavakhadze)
За даними Telegram-каналу News Georgia, спецназ на площі Свободи чекає наказу для зачистки проспекту Руставелі.
Нагадаємо, сьогодні кілька тисяч людей знову вийшли на протести до будівлі грузинського парламенту. Учасники акції незадоволені тим, що правляча партія "Грузинська мрія" відклала переговори щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Протести проходять і в інших великих містах.
Сьогодні стало відомо, що ЄС може запровадити санкції проти причетних до розгону мирних демонстрацій у Тбілісі.
Президент Саломе Зурабішвілі попередила протестувальників про те, що влада може готувати провокації з нібито грузинськими бійцями з України.
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