Протесты в Тбилиси: глава МВД Грузии попал под санкции стран Балтии, - СМИ

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Грузии Вахтанг Гомелаури попал под санкции Латвии, Литвы и Эстонии. Это стало ответом на применение насилия против мирных протестующих в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Pirveli .

Как сообщает источник телеканала, под санкции попали все лица, причастные к разгону акций протеста, включая Гомелаури. Санкционные ограничения предусматривают, в частности, запрет на въезд в три балтийские страны.

Протесты в Грузии

Массовые протесты в Грузии вспыхнули из-за недовольства населения политикой правительства. Людей возмутили итоги выборов, растущее ограничение политических свобод, давление на независимые СМИ, отход от европейского курса развития и усиление влияния пророссийских сил в стране.

Участники акций требуют немедленного освобождения политических заключенных и внедрения демократических изменений. Однако власти применяют силовые методы для подавления протестов. В ответ демонстранты начали использовать коктейли Молотова.

Тем временем в Европейском Союзе (ЕС) предостерегли грузинское правительство о возможных серьезных последствиях из-за насильственных действий против граждан.