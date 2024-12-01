ЄС обіцяє владі Грузії "прямі наслідки" через розгони мітингів і заморозку євроінтеграції

Європейський союз попередив владу Грузії, що скандальне рішення зупинити переговори щодо вступу до Європейського союзу до 2028 року, та силові розгони мітингувальників, матимуть "прямі наслідки".

Про це заявила високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її акаунт в Twitter (X).

Чиновниця зазначила, що ЄС підтримує прагнення громадян Грузії щодо євроінтеграції країни.

"Ми підтримуємо грузинський народ і його вибір європейського майбутнього", - йдеться в дописі Каллас.

Також вона засудила насильство з боку співробітників грузинських правоохоронних органів під час розгону акцій протесту в містах, зокрема в Тбілісі. Та попередила про реакцію з боку ЄС

"Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС і демократичний відкат країни. Це матиме прямі наслідки з боку ЄС", - написала Каллас.

За її словами, щодо представників влади Грузії з боку Брюсселя, зокрема, можуть бути введені санкції та певні обмеження на видачу віз для в'їзду в країни ЄС.

Протести в Грузії

Нагадаємо, з 28 листопада у Тбілісі розпочалися масові акції протесту після заяви прем'єра Грузії, що уряд відмовляється від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що протести у Тбілісі стали розганяти силовики, які застосовучі димові шашки, сльозогінний газ та водомети.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України засудило силовий розгін протестів у Грузії.

30 листопада в Держдепі США заявили, що Штати призупинили стратегічне партнерство із Грузією. Таке рішення було ухвалене у відповідь на відмову влади від переговорів про вступ до Євросоюзу та силовий розгін демонстрантів.

Між тим у Грузії вже четвертий день тривають протести проти зриву євроінтеграції. Яка там ситуація зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна.