ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під тиском протестів. Нетаньягу виступить проти судової реформи в Ізраїлі

Новость на русском →
Ізраїль, Понеділок 27 березня 2023 03:25
Під тиском протестів. Нетаньягу виступить проти судової реформи в Ізраїлі Фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері виступають за припинення просування закону про судову реформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The times of Israel.

За інформацієї ЗМІ, під тиском масових загальнонаціональних протестів жителів Ізраїлю через законопроект про проведення судової реформи прем'єр-міністр Нетаньягу виступить проти ухвалення закону.

При цьому, міністр юстиції Левін і його близькі союзники, а також міністр національної безпеки Бен Гвір все ще виступають за просування закону.

Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Нагадаємо,Генеральний консул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір подав у відставку через звільнення міністра оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Судова реформа
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію