ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масові протести в Ізраїлі: мітингувальники прорвалися до резиденції прем'єра

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 01:52
Масові протести в Ізраїлі: мітингувальники прорвалися до резиденції прем'єра Фото: в Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Walla.

Десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у Тель-Авіві, вони розпалили багаття на трасі та планують залишитися там на ніч. Поліції поки що не вдалося їх розігнати. Також протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі. Поліція використовує водомети, щоб розігнати протестувальників.

За оцінкою ЗМІ, на акціях у Тель-Авіві зібралося близько 58 тисяч людей. Низка експертів заявляє, що по всій країні вночі в демонстраціях бере участь до 200 тисяч людей.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди із судовою реформою.

Нагадаємо, раніше ЙоавГалант закликав уряд Ізраїлю скасувати впровадження судової реформи, заявивши, що запеклі суперечки навколо неї становлять загрозу для нацбезпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Мітинг
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію