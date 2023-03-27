Найбільший аеропорт Ізраїлю призупинив вильоти через масові протести в країні

Найбільший в Ізраїлі аеропорт імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві призупинив вильоти літаків в понеділок через страйк, до проведення якого закликала профспілка "Гістадрут" на знак протесту проти юридичної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як передає телеканал, глава Всеізраїльської конфедерації профспілок ("Гістадрут") Арнон Бар-Давид оголосив про "історичний" загальний страйк, щоб "зупинити цю судову революцію та божевілля".

"Зупиніть цей судовий процес, поки не пізно",- сказав він, звертаючись безпосередньо до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Тим часом повідомляється, що головний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон у Тель-Авіві у понеділок у рамках страйку оголосив про негайне припинення всіх рейсів, що вилітають

Речник адміністрації аеропортів Ізраїлю Офер Лефлер повідомив CNN, що вильоти будуть негайно призупинені. Що стосується літаків, які прибувають, то до посадки будуть допущені тільки ті рейси, які вже перебувають в небі.

За його словами, аеропорт очікує близько 70 000 пасажирів у понеділок, половина з яких злетить, а половина приземлиться.

Нагадаємо, що в суботу протести в Ізраїлі спалахнули з новою силою після новини про зняття з посади міністра оборони Йоава Галанта, який закликав главу уряду зупинити судову реформу. На вулиці вийшли сотні тисяч демонстрантів, що стало найбільшою акцією за історію країни.

тим часом президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд та прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зупинити судову реформу на тлі масових протестів. Він вважає, що реформа може загрожувати безпеці та економіці країни.

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