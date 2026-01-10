Протести в Ірані: загинули понад 50 людей, серед них - діти

За даними норвезької правозахисної організації NGO Iran Human Rights, 13 днів протестів в Ірані, викликаних гнівом проти режиму і зростанням вартості життя, загинули понад 51 протестувальник.

"Щонайменше 51 протестувальник, серед яких дев'ять дітей віком до 18 років, загинули, а сотні отримали поранення протягом перших тринадцяти днів нового раунду загальнонаціональних протестів в Ірані", - повідомила організація.

Водночас іранська правозахисна організація HRANA заявила, що зафіксувала щонайменше 62 смерті, включаючи 14 співробітників сил безпеки та 48 протестувальників.

Президент США Дональд Трамп, який минулого літа бомбардував Іран і минулого тижня попередив Тегеран, що США можуть підтримати протестувальників, вчора виступив з черговим попередженням, сказавши: "Краще не починайте стріляти, бо ми теж почнемо стріляти".

У телевізійному зверненні верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв не відступати, звинувативши демонстрантів у тому, що вони діють в інтересах опозиційних груп за кордоном і США, а прокурор погрожував протестувальникам смертною карою.

Міністерство інформаційних та комунікаційних технологій Ірану заявило, що рішення про відключення інтернету було прийнято "компетентними органами безпеки з огляду на поточну ситуацію в країні".

На відео, опублікованих державним телебаченням, було показано, як стверджувалося, палаючі автобуси, автомобілі та мотоцикли, а також пожежі в підземних станціях метро та банках.

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою, в якій засудили вбивства протестувальників і закликали іранську владу утриматися від насильства.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація Об'єднаних Націй дуже стурбована загибеллю людей.