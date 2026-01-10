Протесты в Иране: погибли более 50 человек, среди них - дети

По данным норвежской правозащитной организации NGO Iran Human Rights, за 13 дней протестов в Иране, вызванных гневом против режима и ростом стоимости жизни, погибли более 51 протестующего.

"По меньшей мере 51 протестующий, среди которых девять детей в возрасте до 18 лет, погибли, а сотни получили ранения в течение первых тринадцати дней нового раунда общенациональных протестов в Иране", - сообщила организация.

В то же время иранская правозащитная организация HRANA заявила, что зафиксировала по меньшей мере 62 смерти, включая 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих.

Президент США Дональд Трамп, который прошлым летом бомбил Иран и на прошлой неделе предупредил Тегеран, что США могут поддержать протестующих, вчера выступил с очередным предупреждением, сказав: "Лучше не начинайте стрелять, потому что мы тоже начнем стрелять".

В телевизионном обращении верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал не отступать, обвинив демонстрантов в том, что они действуют в интересах оппозиционных групп за рубежом и США, а прокурор угрожал протестующим смертной казнью.

Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана заявило, что решение об отключении интернета было принято "компетентными органами безопасности, учитывая текущую ситуацию в стране".

На видео, опубликованных государственным телевидением, были показаны, как утверждалось, горящие автобусы, автомобили и мотоциклы, а также пожары в подземных станциях метро и банках.

Лидеры Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийства протестующих и призвали иранские власти воздержаться от насилия.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций очень обеспокоена гибелью людей.