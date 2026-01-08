Протести в Ірані набирають обертів: у другому за величиною місті розірвали держпрапор

У місті Мешхед на північному сході Ірану, яке є другим за величиною після Тегерана, протестувальники спустили та розірвали державний прапор Ісламської Республіки.

У низці міст влада вдалася до відключення інтернету, намагаючись обмежити поширення інформації та координацію протестів.

За даними правозахисників і ЗМІ, внаслідок жорстких дій силовиків загинули десятки людей. Понад 2000 осіб були затримані.

"Група протестувальників у священному місті Мешхед на північному сході Ірану зняла величезний прапор Ісламської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Масштабні протести в Ірані

З кінця минулого 2025 року в Ірані відбуваються масові протести, які набули серйозного масштабу і вже переросли у збройні сутички.

Почалося все з торговців із центрального міського ринку Тегерана, які 28 грудня вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.

За даними місцевих ЗМІ, найбільше брали участь у протестах продавці мобільних телефонів, електроніки та побутової техніки, які купують свій товар за іноземну валюту, а продають - за місцеву.

До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму".

Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами.

Станом на 6 січня повідомлялося про 35 загиблих, серед яких четверо дітей та 1200 заарештованих.

Сенатора від Республіканської партії США Ліндсі Грема назвав іранський режим аятол "нацистським", а також відкрито заявив, що "допомога вже в дорозі" - натякаючи на можливі кари від США для іранської влади.

Тим часом видання The Times повідомило, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував план втечі до Москви на випадок, якщо силовикам не вдасться придушити протести або вони почнуть дезертирувати.