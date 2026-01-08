Протесты в Иране набирают обороты: во втором по величине городе разорвали государственный флаг

В городе Мешхед на северо-востоке Ирана, который является вторым по величине после Тегерана, протестующие спустили и разорвали государственный флаг Исламской Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International в соцсети Х .

В ряде городов власти прибегли к отключению интернета, пытаясь ограничить распространение информации и координацию протестов.

По данным правозащитников и СМИ, в результате жестких действий силовиков погибли десятки людей. Более 2000 человек были задержаны.

Стоит добавить, что этот город является вторым по величине после Тегерана.

"Группа протестующих в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана сняла огромный флаг Исламской Республики", - говорится в сообщении.

Масштабные протесты в Иране

С конца прошлого 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения.

Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.

По данным местных СМИ, больше всего участвовали в протестах продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают - за местную.

К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".

Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами.

По состоянию на 6 января сообщалось о 35 погибших, среди которых четверо детей и 1200 арестованных.

Сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма назвал иранский режим аятолл "нацистским", а также открыто заявил, что "помощь уже в пути" - намекая на возможные наказания от США для иранских властей.

Тем временем издание The Times сообщило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил план побега в Москву на случай, если силовикам не удастся подавить протесты или они начнут дезертировать.