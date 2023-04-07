Протести у Франції: понад пів мільйона людей вийшли проти пенсійної реформи

У Франції тривають масові протести громадян проти пенсійної реформи. За даними поліції, у четвер, в акціях проесту взяли участь близько 570 тисяч людей.

Повідомляється про сутички протестувальників з поліцією і застосування нею сльозогінного газу в ряді французьких міст. Радикально налаштовані учасники протестів знову застосовували пляшки із запальною сумішшю.

Поліція поінформувала про затримання 31 особи під час протестів у Парижі, водночас 77 поліцейських отримали поранення, 13 з яких були доправлені в лікарню.

За оцінками профспілок, у четвер до протестів долучилися 2 млн чоловік.