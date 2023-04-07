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Протесты во Франции: более полумиллиона человек вышли против пенсионной реформы

Фото: Более полумиллиона французов протестуют против пенсионной реформы (twitter/Attac France)
Автор: Максим Шушко

Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан президента Эммануэля Макрона из-за проведения пенсионной реформы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Во Франции продолжаются массовые протесты граждан против пенсионной реформы. По данным полиции, в четверг, в акциях проэста приняли участие около 570 тысяч человек.

Сообщается о столкновениях протестующих с полицией и применении ею слезоточивого газа в ряде французских городов. Радикально настроенные протестующие снова применяли бутылки с зажигательной смесью.

Полиция проинформировала о задержании 31 человека во время протестов в Париже, в то же время 77 полицейских получили ранения, 13 из которых были доставлены в больницу.

По оценкам профсоюзов, в четверг к протестам присоединились 2 млн человек.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории, а Россия должна придерживаться международных обязанностей.

Напомним, во время визита в Китай Макрон и Си Цзиньпин договорились упорно работать над миром в Украине.

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ФранцияПарижЭммануэль МакронПенсионная реформа