Протесты во Франции: более полумиллиона человек вышли против пенсионной реформы

Во Франции продолжаются массовые протесты граждан против пенсионной реформы. По данным полиции, в четверг, в акциях проэста приняли участие около 570 тысяч человек.

Сообщается о столкновениях протестующих с полицией и применении ею слезоточивого газа в ряде французских городов. Радикально настроенные протестующие снова применяли бутылки с зажигательной смесью.

Полиция проинформировала о задержании 31 человека во время протестов в Париже, в то же время 77 полицейских получили ранения, 13 из которых были доставлены в больницу.

По оценкам профсоюзов, в четверг к протестам присоединились 2 млн человек.