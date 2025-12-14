Протесты из-за детей в Венгрии: Орбан спровоцировал митинги за 4 месяца до выборов

В Венгрии состоялась массовая акция протеста против жестокого обращения с детьми, которая усилила политическое давление на правительство премьер-министра Виктора Орбана за 4 месяца до выборов в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Демонстранты прошли маршем от центра Пешта через Дунай к Будайской крепости, где расположены офисы Орбана и его союзника - президента Тамаша Сульока.

Акцию организовал лидер оппозиции Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" сейчас лидирует в социологических опросах накануне парламентских выборов. Во время выступления он призвал Орбана уйти в отставку, обвинив правительство в неспособности защитить детей, находящихся под государственной опекой.

Причина протестов в Будапеште

Протесты вспыхнули после появления видео без даты, которое появилось в начале недели. На записи видно, как тогдашний исполняющий обязанности начальника исправительной колонии для несовершеннолетних в Будапеште применяет насилие к детям, в частности бьет одного из них, который лежит на земле, и ударяет головой о стол другого.

После огласки чиновник уволился и был взят под стражу. Полиция также провела рейд в заведении и задержала нескольких других лиц.

Реакция правительства вызвала волну критики. Представители власти пытались представить пострадавших несовершеннолетних как преступников. В интервью провластному изданию Mandiner Орбан фактически повторил эту позицию, отметив при этом, что насилие неприемлемо даже в отношении осужденных.

Оппозиция расценила такие заявления как перекладывание ответственности на жертв.

Связанные скандалы

Текущие протесты вписываются в более широкий политический контекст. Менее двух лет назад президент Венгрии Каталин Новак, союзница Орбана, подала в отставку после возмущения общественности из-за помилования фигуранта дела о педофилии в государственном детском доме.

После этого Петер Мадьяр, бывший сторонник Орбана, публично выступил с критикой власти и основал политическое движение "Тиса".

Оппозиционный политик отмечает тяжелое положение детей в заброшенных и недофинансированных государственных учреждениях.