Главная » Новости » В мире

Протесты из-за детей в Венгрии: Орбан спровоцировал митинги за 4 месяца до выборов

Венгрия, Воскресенье 14 декабря 2025 00:20
Протесты из-за детей в Венгрии: Орбан спровоцировал митинги за 4 месяца до выборов Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Венгрии состоялась массовая акция протеста против жестокого обращения с детьми, которая усилила политическое давление на правительство премьер-министра Виктора Орбана за 4 месяца до выборов в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Демонстранты прошли маршем от центра Пешта через Дунай к Будайской крепости, где расположены офисы Орбана и его союзника - президента Тамаша Сульока.

Акцию организовал лидер оппозиции Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" сейчас лидирует в социологических опросах накануне парламентских выборов. Во время выступления он призвал Орбана уйти в отставку, обвинив правительство в неспособности защитить детей, находящихся под государственной опекой.

Причина протестов в Будапеште

Протесты вспыхнули после появления видео без даты, которое появилось в начале недели. На записи видно, как тогдашний исполняющий обязанности начальника исправительной колонии для несовершеннолетних в Будапеште применяет насилие к детям, в частности бьет одного из них, который лежит на земле, и ударяет головой о стол другого.

После огласки чиновник уволился и был взят под стражу. Полиция также провела рейд в заведении и задержала нескольких других лиц.

Реакция правительства вызвала волну критики. Представители власти пытались представить пострадавших несовершеннолетних как преступников. В интервью провластному изданию Mandiner Орбан фактически повторил эту позицию, отметив при этом, что насилие неприемлемо даже в отношении осужденных.

Оппозиция расценила такие заявления как перекладывание ответственности на жертв.

Связанные скандалы

Текущие протесты вписываются в более широкий политический контекст. Менее двух лет назад президент Венгрии Каталин Новак, союзница Орбана, подала в отставку после возмущения общественности из-за помилования фигуранта дела о педофилии в государственном детском доме.

После этого Петер Мадьяр, бывший сторонник Орбана, публично выступил с критикой власти и основал политическое движение "Тиса".

Оппозиционный политик отмечает тяжелое положение детей в заброшенных и недофинансированных государственных учреждениях.

Президентские амбиции Виктора Орбана

Недавно издание Bloomberg писало, что Виктор Орбан хочет стать президентом Венгрии с расширенными полномочиями.

Собеседник медиа сказал, что Орбан якобы поднял вопрос президентской системы после встречи в Белом доме в прошлом месяце с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что этот план "всегда обсуждается".

Орбан в роли президента сможет ограничивать возможности лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, который планирует улучшить отношения с Евросоюзом после нескольких лет конфронтации с Брюсселем.

Как известно, в Венгрии именно парламент голосует за то, кто должен быть главой государства. Действующий президент Тамаш Сулек должен покинуть пост в 2029 году, когда его полномочия закончатся.

Издание пишет, что 10 декабря венгерский парламент, где партия Орбана имеет большинство, одобрил законопроект, который усложняет для законодателей устранение президента с должности в будущем.

Заявления Орбана

Напомним, недавно венгерский премьер заявил, что результат предстоящих парламентских выборов в стране определит, будет ли Будапешт воевать с Россией.

Перед тем Орбан сказал, что завершить войну в Украине возможно только через возвращение Украины к статусу "буферного государства".

Венгрия Будапешт Виктор Орбан
