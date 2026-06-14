Протести в Албанії проти курорту зятя Трампа переросли в агресивні дії

Близько 200 протестувальників "Революції фламінго" в Албанії знесли металеві та колюче-дротяні огорожі навколо елітної забудови на узбережжі Адріатичного моря, яку пов'язують з Джаредом Кушнером - зятем Дональа Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

The Guardian нагадує, що албанці вже кілька тижнів протестують проти запланованого будівництва розкішного курорту, який підтримує компанія, пов'язана з Кушнером. Територіально це поблизу Вльори, яка славиться своїми фламінго та місцем гніздування черепах, тому протести і набули назви "Революція фламінго".

Албанська компанія будує п'ятизірковий розкішний туристичний курорт, а уряд країни надав проекту "спеціальний статус інвестора".

Конструкції, які огорожували будівництво курорту, знесли жителі села Рьоролл, розташованого в районі піщаних пляжів та соснових лісів на північному заході Албанії. Люди заявили, що проект ралізовують на їхній конфіскованій землі.

Видання наголошує, що протестувальники махали албанськими національними прапорами та вигукували "Революція!", зносячи огорожі. У них спалахнули сутички з правоохоронцями, але поліція не завадила їм.

"Протести не припиняться, доки мешканці села Ррьолл не отримають компенсацію. Ми - 200 сімей, чию землю було конфісковано", - сказав 56-річний Зеке Ніколле Шуллані, один із землевласників, які протестують вже кілька місяців.

60-річний Ніколін Маркпалай, ще один місцевий землевласник, назвав божевіллям те, що відбувається у Албанії.

"Ми попросили інвесторів прийти та порадитися з людьми, але вони відмовилися. Вони думають, що можуть забрати все це багатство без крові чи чогось іншого, що може тут статися?" - сказав чоловік.