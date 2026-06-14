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Протесты в Албании против курорта зятя Трампа переросли в агрессивные действия

01:20 14.06.2026 Вс
2 мин
Люди протестуют против построения туристического курорта в заповедной зоне
aimg Юлия Маловичко
Протесты в Албании против курорта зятя Трампа переросли в агрессивные действия Фото: протесты в Албании (из открытых источников)
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Около 200 протестующих "Революции фламинго" в Албании снесли металлические и колюче-проволочные ограждения вокруг элитной застройки на побережье Адриатического моря, которую связывают с Джаредом Кушнером - зятем Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

The Guardian напоминает, что албанцы уже несколько недель протестуют против запланированного строительства роскошного курорта, который поддерживает компания, связанная с Кушнером. Территориально это вблизи Влеры, которая славится своими фламинго и местом гнездования черепах, поэтому протесты и получили название "Революция фламинго".

Албанская компания строит пятизвездочный роскошный туристический курорт, а правительство страны предоставило проекту "специальный статус инвестора".

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Конструкции, которые ограждали строительство курорта, снесли жители села Ррелл, расположенного в районе песчаных пляжей и сосновых лесов на северо-западе Албании. Люди заявили, что проект рализовывают на их конфискованной земле.

Издание отмечает, что протестующие махали албанскими национальными флагами и выкрикивали "Революция!", снося ограждения. У них вспыхнули столкновения с правоохранителями, но полиция не помешала им.

"Протесты не прекратятся, пока жители села Ррелл не получат компенсацию. Мы - 200 семей, чья земля была конфискована", - сказал 56-летний Зеке Николле Шуллани, один из землевладельцев, которые протестуют уже несколько месяцев.

60-летний Николин Маркпалай, еще один местный землевладелец, назвал безумием то, что происходит в Албании.

"Мы попросили инвесторов прийти и посоветоваться с людьми, но они отказались. Они думают, что могут забрать все это богатство без крови или чего-то другого, что может здесь произойти?" - сказал мужчина.

Как сообщалось, курорт Джареда Кушнера в Албании угрожает и евроинтеграции страны, поскольку его строительство противоречит экологическим нормам блока. Брюссель уже выразил свое недовольство по этому поводу и предупредил о последствиях.

Более подробно о проекте Кушнера в Албании и его последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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