ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Проєкт зятя Трампа може поставити під загрозу вступ Албанії в ЄС

01:13 08.06.2026 Пн
3 хв
Чому проєкт зятя Трампа викликав масові протести та занепокоєння Єврокомісії?
aimg Пилип Бойко
Проєкт зятя Трампа може поставити під загрозу вступ Албанії в ЄС Фото: протест в Албанії проти будівництва курорту Кушнера (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Брюссель попередив Албанію про серйозну загрозу зриву переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Причиною став скандальний проєкт курорту Джареда Кушнера, який суперечить екологічним нормам блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.

Європейська комісія застерігає албанську владу від необачних кроків, адже будівництво на південному узбережжі може дорого обійтися країні. Виконання екологічних правил ЄС є обов'язковою умовою для членства. Проєкт зятя Дональда Трампа ставить під удар закриття "зеленого" розділу 27 у переговорах.

"Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть підірвати виконання критеріїв закриття, і ми очікуємо, що албанська влада діятиме без зволікання", - заявив речник Європейської Комісії.

У ЄС наполягають на повному узгодженні законодавства, що стосується Директив про птахів та середовища існування. Брюссель вимагає скасувати зміни до Закону про природоохоронні території. Також чиновники закликають припинити дію закону про стратегічні інвестиції.

Революція фламінго та екологічні ризики

В Албанії вже тиждень тривають національні протести через будівництво курорту. Активісти назвали свій рух "Революцією фламінго". Проєкт планують реалізувати у заповідній зоні, а це місце гніздування рідкісних птахів, черепах та проживання тюленів.

Ось головні причини невдоволення громадян:

  • загроза унікальній екосистемі Вйоса-Нарта;
  • відсутність прозорої оцінки впливу на природу;
  • підозри у корупційному лобіюванні інтересів іноземних інвесторів;
  • ризик втрати європейської перспективи країни.

Протести охопили не лише Албанію. Діаспора в Нью-Йорку, Лондоні та Брюсселі підтримала вимоги й закликає до відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

Позиція албанської влади

Прем'єр Еді Рама вважає, що галас навколо проєкт штучний і заявляє: "якби не Джаред, їм би було начхати на це будівництво". Він впевнений, що лідери ЄС не надто переймаються внутрішніми протестами.

Проте ситуація вийшла за межі екологічної дискусії. Антикорупційний прокурор SPAK розпочав офіційне розслідування щодо зміни у статусі заповідних земель. Перевіряють і законність прав власності, набутих у 2024 році.

Майбутнє вступу до ЄС під питанням

Албанія прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Технічні переговори мають завершитися значно раніше - у 2027 році.

Однак закон про стратегічні інвестиції 2015 року створює проблеми, адже дозволяє привілейованим проєктам обходити складні перевірки. Брюссель давно тисне на Тирану з вимогою змінити ці правила.

Контекст скандалу

Ми вже повідомляли, що фонд Кушнера Affinity Partners планує забудувати дві унікальні ділянки. Перша - безлюдний острів Сазан. Вартість проєкту там складає 1,4 мільярда доларів. Друга локація розташована у Звернеці - це частина заповідного ландшафту, куди планують вкласти 4,7 мільярда доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Албания
Новини
Зеленський розкрив деталі зустрічі з російським олігархом Абрамовичем
Зеленський розкрив деталі зустрічі з російським олігархом Абрамовичем
Аналітика
"Секретна" карта України: чи зможе магнітне поле замінити GPS і прогнозувати епідемії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Секретна" карта України: чи зможе магнітне поле замінити GPS і прогнозувати епідемії