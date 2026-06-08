Проєкт зятя Трампа може поставити під загрозу вступ Албанії в ЄС

Брюссель попередив Албанію про серйозну загрозу зриву переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Причиною став скандальний проєкт курорту Джареда Кушнера, який суперечить екологічним нормам блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO .

Європейська комісія застерігає албанську владу від необачних кроків, адже будівництво на південному узбережжі може дорого обійтися країні. Виконання екологічних правил ЄС є обов'язковою умовою для членства. Проєкт зятя Дональда Трампа ставить під удар закриття "зеленого" розділу 27 у переговорах.

"Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть підірвати виконання критеріїв закриття, і ми очікуємо, що албанська влада діятиме без зволікання", - заявив речник Європейської Комісії.

У ЄС наполягають на повному узгодженні законодавства, що стосується Директив про птахів та середовища існування. Брюссель вимагає скасувати зміни до Закону про природоохоронні території. Також чиновники закликають припинити дію закону про стратегічні інвестиції.

Революція фламінго та екологічні ризики

В Албанії вже тиждень тривають національні протести через будівництво курорту. Активісти назвали свій рух "Революцією фламінго". Проєкт планують реалізувати у заповідній зоні, а це місце гніздування рідкісних птахів, черепах та проживання тюленів.

Ось головні причини невдоволення громадян:

загроза унікальній екосистемі Вйоса-Нарта;

відсутність прозорої оцінки впливу на природу;

підозри у корупційному лобіюванні інтересів іноземних інвесторів;

ризик втрати європейської перспективи країни.

Протести охопили не лише Албанію. Діаспора в Нью-Йорку, Лондоні та Брюсселі підтримала вимоги й закликає до відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

Позиція албанської влади

Прем'єр Еді Рама вважає, що галас навколо проєкт штучний і заявляє: "якби не Джаред, їм би було начхати на це будівництво". Він впевнений, що лідери ЄС не надто переймаються внутрішніми протестами.

Проте ситуація вийшла за межі екологічної дискусії. Антикорупційний прокурор SPAK розпочав офіційне розслідування щодо зміни у статусі заповідних земель. Перевіряють і законність прав власності, набутих у 2024 році.

Майбутнє вступу до ЄС під питанням

Албанія прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Технічні переговори мають завершитися значно раніше - у 2027 році.

Однак закон про стратегічні інвестиції 2015 року створює проблеми, адже дозволяє привілейованим проєктам обходити складні перевірки. Брюссель давно тисне на Тирану з вимогою змінити ці правила.