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Албанці повстали проти зятя Трампа через курорт на райському острові

04:26 04.06.2026 Чт
3 хв
Приватним охоронцям постійно доводиться вступати у сутички з активістами проти забудови
aimg Пилип Бойко
Албанці повстали проти зятя Трампа через курорт на райському острові Фото: протест в Албанії проти курорту Кушнера (Getty Images)
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Зять Трампа Джаред Кушнер та Іванка Трамп зіткнулися з хвилею жорстких протестів в Албанії через плани будівництва елітних курортів. Місцеві жителі та екологи вимагають негайно зупинити роботи на заповідних землях Адріатичного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Фонд Кушнера Affinity Partners планує забудувати дві унікальні ділянки. Перша - безлюдний острів Сазан. Вартість проєкту там складає 1,4 мільярда доларів. Друга локація розташована у Звернеці - це частина заповідного ландшафту, куди планують вкласти 4,7 мільярда доларів.

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Джаред Кушнер працює над проєктами разом із дружиною і вже заявив, що курорт Sazan буде "дуже висококласним розкішним продуктом", який він хотів би бачити як "ідеальний курорт, на якому я хотів би бути зі своєю родиною та друзями".

Уряд Албанії дав попередню згоду у грудні 2024 року майже одразу після переобрання Дональда Трампа на другий термін. Проєкту надали спеціальний статус стратегічного інвестора, що дозволяє отримувати дозволи у прискореному режимі.

Критики впевнені у спробі підкупу впливу. Вони вважають, що албанська влада шукає прихильності нової адміністрації США, а офіційні особи ці закиди заперечують.

Водночас Кушнер продовжує шукати кошти для свого фонду у закордонних урядів. Більшість його капіталу походить із Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

Наслідки для екології та протести

Будівництво курорту зятем Трампа загрожує дикій природі, адже проєкти хочуть звести в екологічно охоронюваних зонах. У січні 41 екологічна група звернулася до уряду з вимогою призупинити будь-які рішення щодо будівництва.

Протести албанців почалися ще навесні. Тоді на узбережжі з’явився колючий дріт. Останніми днями ситуація загострилася, і в мережі з’явилися відео, де приватна охорона силою розганяє демонстрантів. Влада вже заарештувала одного з охоронців та анулювала ліцензії двох охоронних фірм.

Розслідування антикорупційної прокуратури

Спеціальна прокуратура Албанії зараз вивчає зміни до законів, внесені у 2024 році. Ці правки спростили розвиток туризму саме на охоронюваних землях. Слідчі перевіряють, чи не були ці зміни зроблені спеціально під Кушнера.

Наслідки розслідування поки невідомі. Проте воно може заблокувати будівництво на невизначений термін.

Позиція уряду Албанії та забудовника

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що країна повинна залишатися гостинною для великих капіталів.

"Дуже важливо, щоб ми залишалися гостинними, справедливими та за жодних обставин не отримували клейма країни, де інвесторів зустрічають вороже. Немає жодних шансів, що інвестиції зупиняться, поки я тут", - заявив чиновник.

Представники забудовника також обіцяють дотримуватися норм. Ашер Абегсера, голова Sazan Real Estate Development LLC, підкреслив:

"Ми залишаємося зосередженими на відповідальному управлінні, покращенні стану навколишнього середовища, створенні робочих місць та створенні довгострокової цінності для місцевих громад. Ми поважаємо поточні державні та інституційні процеси".

Що ще варто знати про туризм в Албанії

Ми вже розповідали, що в цій країні варто відпочити не заплативши "всі гроші світу". Албанія тихо пропонує ідеальну Іоніку. Прозора вода, драматичні скелі та бухти, про які забули розповісти масовому туристу.

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