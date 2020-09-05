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На протестах в Минске задержали более 20 студентов, - правозащитники

Автор: РБК-Украина

В субботу, 5 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 26 студентов, принимавших участие в акции протеста. Среди задержанных одна девушка.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" в Telegram.

Правозащитники приводят имена и фамилии 26 задержанных студентов, из них 25 молодых людей. При этом центр "Весна" не приводит информации о том, где именно они были взяты под стражу.

Напомним, сегодня в Минске студенты вышли на акцию солидарности, чтобы поддержать ранее задержанных студентов Минского государственного лингвистического университета. После чего их начали задерживать.

Кроме того, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, вчера по всей территории страны задержали 41 человека.

Добавим, что 4 сентября в Минске задержали по меньшей мере пять студентов.

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