В Минске проходит акция протеста студентов, есть задержанные

Фото: акция под МЛГУ (onliner.by)

В столице Беларуси Минске студенты вышли на акцию, чтобы поддержать задержанных 4 сентября студентов Минского государственного лингвистического университета. Правоохранители сегодня на улице Карла Маркса задержали более 10 демонстрантов.

Об этом сообщает Onliner.

Сегодня собралась группа студентов Беларусского национального технического университета. Молодые люди планировали выстроиться в цепь в сторону площади Якуба Коласа. Акция не успела начаться, как у тротуара остановились два микроавтобуса, люди в штатском задержали двух парней.

После этого правоохранители начали задерживать демонстрантов на Карла Маркса.

Напомним, по данным МВД Беларуси, вчера по всей территории страны задержали 41 человека.

Кроме того, 4 сентября в Минске задержали по меньшей мере пять студентов.

Добавим, что на протестах в Беларуси 3 сентября задержали 26 участников акций. Всего, по данным местного МВД, в стране прошло 30 акций в 9 городах. По версии силовиков, в протестах принимали участие около 850 человек, больше всего акций прошло в Минске.