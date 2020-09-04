В Минске начались новые задержания студентов

Фото: ОМОН в Минске снова задерживает студентов (twitter com rianru)

В столице Беларуси Минске начались новые задержания студентов. По предварительным данным, задержаны не менее пяти студентов Минского государственного лингвистического университета.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

Сообщается, что студенты в холле университета пели песни, на момент прибытия ОМОНа они пели "Марсельезу" на английском языке.

По предварительным данным, задержаны не менее пяти студентов. Правозащитники подтвердили задержания двух студентов - Никиты Адацкого и Прохора Новицкого.

Напомним, ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси 3 сентября задержали 26 участников акций. Всего, по данным местного МВД, в стране прошло 30 акций в 9 городах. По версии силовиков, в протестах принимали участие около 850 человек, больше всего акций прошло в Минске.

Сегодня стало известно, что в Беларуси произошел сбой интернета мобильного оператора А1. Абоненты жалуются, что на экранах смартфонов отображается значок 4G или 4G+, но загрузка страницы не происходит. Не получается открыть сайты или мессенджеры. Отметим, в августе в начале протестов против режима президента Александра Лукашенко страна вообще практически на протяжении трех дней была без интернета.