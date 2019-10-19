На протестах в Каталонии пострадали почти 80 человек

В Каталонии из-за массовых протестов в пятницу по меньшей мере пострадали 77 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais

Большество пострадавших получили травмы в Барселоне - 52 человека.

Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между полицейскими и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в Барселоне задержаны не менее 17 человек. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

Фото: протест в Каталонии (соцсети)

Ранее сообщалось, что в Каталонии 18 октября на фоне протестов против приговоров лидерам организации референдума о независимости началась всеобщая забастовка.

Как известно, Верховный суд Испании объявил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были приговорены к заключению сроком от 9 до 13 лет. В связи с этим начались массовые протесты в стране.