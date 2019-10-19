На протестах в Каталонії постраждали майже 80 осіб

В Каталонії через масові протести у п'ятницю щонайменше постраждало 77 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais

Большество постраждалих отримали травми в Барселоні - 52 людини.

Акція біля управління поліції в центрі Барселони переросла в зіткнення між поліцією і маніфестантами. Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ, крім того, вперше під час мітингів були задіяні водомети.

За попередніми даними, в Барселоні затримані не менше 17 осіб. Зараз учасники протесту палять сміття і споруджують барикади.

Фото: протест в Каталонії (соцмережі)

Раніше повідомлялося, що в Каталонії 18 жовтня на тлі протестів проти вироків лідерам організації референдуму про незалежність почався загальний страйк.

Як відомо, Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почалися масові протести в країні.