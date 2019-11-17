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На протестах в Боливии погибли уже 23 человека

Новости » Общество     17.11.2019 - 05:20
На протестах в Боливии погибли уже 23 человека
Фото: протесты в Боливии (twitter.com/modestomontoya)

Еще более 700 людей получили ранения

В ходе столкновений с начала протестов в Боливии погибли 23 человека и еще 715 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Межамериканской комиссии по правам человека в Twitter.

Также комиссия сообщила о 9 погибших и 122 раненых за последние сутки в результате конфронтации силовиков и сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса в Кочабамбе, где у демонстрантов были изъяты взрывчатка и огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Боливии в результате столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли шесть человек, еще более ста были ранены и около двухсот - арестованы.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Позже Жанин Аньес заявила, что Моралес, должен будет "ответить перед правосудием", если захочет вернутся в Боливию.

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