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В Боливии в ходе протестов погибли шесть человек

Новости » Общество     16.11.2019 - 22:26
В Боливии в ходе протестов погибли шесть человек
Фото: протесты в Боливии (twitter.com/modestomontoya)

Еще около 100 человек получили ранения

В Боливии в результате столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли шесть человек, еще более ста были ранены и около двухсот - арестованы. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные СМИ.

Недавно профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса. Протестующие попытались прорваться через полицейское заграждение, чтобы пройти к месту сбора участников акции.

Правительство временного президента Боливии Жанин Аньес выразило сожаление по поводу жертв и созвало круглый стол с участием представителей всех сторон, который должен состояться в городе Кочабамба 16 ноября.

По словам Аньес, Моралес может вернуться в Боливию, но ему придется предстать перед судом. Между тем Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, через Twitter призвал военных и полицию прекратить "убийства", подчеркнув, что боливарианская униформа не должна быть запятнана кровью народа.

Напомним, ранее Жанин Аньес заявила, что экс-президент Эво Моралес, должен будет "ответить перед правосудием" за нарушения на выборах и коррупцию в правительстве, если он вернется. Ранее Моралес ушел в отставку и сбежал в Мексику. Вскоре он заявил, что готов вернуться, чтобы "принести мир" в Боливию.

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