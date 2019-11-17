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На протестах в Болівії загинули 23 людини

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 05:20
На протестах в Болівії загинули 23 людини
Фото: протести в Болівії (twitter.com/modestomontoya)

Ще більше 700 людей отримали поранення

В ході зіткнень з початку протестів в Болівії загинули 23 людини і ще 715 осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міжамериканської комісії з прав людини в Twitter.

Також комісія повідомила про 9 загиблих і 122 поранених за останню добу в результаті конфронтації силовиків і прихильників екс-президента Болівії Ево Моралеса в Кочабамбі, де у демонстрантів були вилучені вибухівка і вогнепальну зброю.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада у Болівії в результаті зіткнень між прихильниками поваленого президента Ево Моралеса і силовиками загинули шість осіб, ще понад ста були поранені та близько двохсот - заарештовані.

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконуючим обов'язки президента.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівії, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться в Болівії.

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